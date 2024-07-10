Зеленський: Путін хотів взяти Харків, поки затримувався пакет допомоги в Конгресі США

Володимир Зеленський зазначив, що з моменту рішення до моменту, коли спорядження надходить до бригад, потрібно багато часу. І Путін хотів цим скористатися.

"І звісно Путін розумів, і розуміє це. І тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад півроку у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйони зараз. Дуже близько до кордону. І вони (люди - ред.) живуть, а по ним б'ють кожного дня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль. Він зробив це на самому початку війни, він намагався зробити це зі столицею, але люди були міцними і тому ми зберегли нашу столицю, і я думаю нашу країну", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна забрала людей із селищ, які окупувала Росія в Харківській області, оскільки Путіну байдуже, кого вбити. Також за словами Володимира Зеленського, Росія понесла значні втрати у повторній Харківській операції.

"Ми втратили деякі селища вздовж нашого кордону, але дякувати Богу ми забрали людей, зберегли їх. Всіх людей, різних категорій, пенсіонерів. Різних людей, тому що він не дивиться по кому б'є, як вчора. Ви бачили, йому не важливо кого вбити - солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багатьох людей. Ми говоримо про тисячі людей. Для нього це була дуже висока ціна цієї операції", - повідомив Володимир Зеленський.

Проте зараз спостерігається важка ситуація на сході країни. За словами президента, Україна ще чекає на певне обладнання, щоб оснастити бригади.



"Для нас це не секрет, у нас є чотирнадцять бригад, які досі достатньо не спорядженні, тому ми їх не використовуємо. Але я сподіваюся, що все надійде, особливо після саміту НАТО. В нас будуть додаткові пакети з ППО тощо", - сказав президент.