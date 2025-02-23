Зеленський: якщо США домовляться з РФ без нас, успіху не буде, якщо не підтвердимо умови

"Я не буду підписувати те, що погано для України... Закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертви, - неможливо. Якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з росіянами про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди", - сказав Зеленський.



Президент наголосив, що хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, але він не може його до цього змусити.

При цьому Зеленський додав, що, якщо все ж Трамп зустрінеться спершу з Путіним, то американський народ цього не зрозуміє.