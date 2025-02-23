Зеленський: якщо США домовляться з РФ без нас, успіху не буде, якщо не підтвердимо умови

Закінчити війну без України неможливо. Якщо США домовляться з Росією без України, то успіху угоди не буде без затвердження умов з української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції.
"Я не буду підписувати те, що погано для України... Закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертви, - неможливо. Якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з росіянами про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, але він не може його до цього змусити.
При цьому Зеленський додав, що, якщо все ж Трамп зустрінеться спершу з Путіним, то американський народ цього не зрозуміє.
Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори делегації США та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів, які пройшли за її спиною.
Крім того, і США, і Росія заявляють про продовження контактів, але дати майбутніх зустрічей невідомі.
Минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.
Також американський президент Дональд Трамп говорив, присутність Зеленського на переговорах щодо України нібито не є "дуже важливою".
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