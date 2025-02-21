Трамп: не думаю, що Зеленський "дуже важливий" на зустрічах щодо України

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічах щодо завершення війни не є дуже важливою. Він також пояснив, чому українську сторону не запрошували до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Трамп пояснив, чому Зеленського не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії. За його словами, це не було пріоритетом, "тому, що він погано вів переговори".

"Я не думаю, що він настільки важливий, щоб бути на зустрічах", - заявив президент США.

Він також назвав "даремною" поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва.

Окрім того, Трамп додав, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти мирну угоду, але "йому не потрібно укладати угоду, бо якби він захотів, то отримав би всю країну".