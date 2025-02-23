Зеленский: если США договорятся с РФ без нас, успеха не будет, если не подтвердим условия

"Я не буду подписывать то, что плохо для Украины... Закончить войну без одной стороны, без Украины, без жертвы, - невозможно. Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договорится с россиянами о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения", - сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как тот встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, но он не может его к этому заставить.

При этом Зеленский добавил, что, если все же Трамп встретится сначала с Путиным, то американский народ этого не поймет.