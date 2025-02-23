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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский: если США договорятся с РФ без нас, успеха не будет, если не подтвердим условия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Закончить войну без Украины невозможно. Если США договорятся с Россией без Украины, то успеха сделки не будет без утверждения условий с украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

"Я не буду подписывать то, что плохо для Украины... Закончить войну без одной стороны, без Украины, без жертвы, - невозможно. Если Америка, я в это не очень верю, но все бывает, договорится с россиянами о нас без нас, то успеха в этом соглашении не будет, если мы потом не подтвердим условия этого соглашения", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как тот встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, но он не может его к этому заставить.

При этом Зеленский добавил, что, если все же Трамп встретится сначала с Путиным, то американский народ этого не поймет.

 

Переговоры США и России

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегации США и России. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров, которые прошли за ее спиной.

Кроме того, и США, и Россия заявляют о продолжении контактов, но даты будущих встреч неизвестны.

На прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение и критику среди стран ЕС.

Также американский президент Дональд Трамп говорил, присутствие Зеленского на переговорах по Украине якобы не является "очень важным".

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговоры