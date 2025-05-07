Зеленський: якщо Росія не змогла здолати Україну - жоден злочинець не переможе

Президент підкреслив, що Україна завжди залишатиметься вільною та рівною серед інших націй світу.

Він зауважив, що боротьба України є яскравим прикладом того, як будь-який народ, який сміливо та віддано захищає свої права і справедливі прагнення, може вистояти навіть проти більш потужних ворогів, які переважають за територією або військовими ресурсами.

Однак, на його думку, Росія не є більшою за Україну ані духом, ані розумом.

"І ми в Україні хочемо, щоб цей наш захист, усі наші досягнення, героїзм наших людей - щоб усе це могло додавати енергії іншим народам, щоб те, що вдалося нам, підживлювало надію тих, хто бореться за свободу. Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти. В цьому - глобальний сенс війни, що триває тут і зараз у Європі", - додав він.

Він зробив цю заяву спілкуючись зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору про: