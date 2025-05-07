"Ми не торгуємо незалежністю": у Зеленського зробили заяву про діалог із РФ
Україна хоче миру, однак це залежить не лише від неї. Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому Die Zeit.
Єрмак нагадав, що вже понад 50 днів тому президент США Дональд Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню. Тоді Україна погодилась, а Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад".
"Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це - позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" - це Конституція, міжнародне право і Статут ООН", - заявив Єрмак.
Він зауважив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.
"Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові - якщо туди прийде і Росія", - сказав голова ОП.
Він зауважив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Зокрема, підписала з США історичну угоду, адже це основа майбутньої безпеки через економіку.
"Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали - бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни", - підкреслив він.
Ідея про перемир'я
США ще в березні запропонували Україні та Росії повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Україна підтримала ініціативу, натомість Росія висунула низку жорстких умов.
Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров пояснив відмову побоюванням, що під час перемир’я Україна отримає нову зброю і поповнить війська. Він також заявив, що нібито нікому буде контролювати дотримання припинення вогню.
При цьому президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
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