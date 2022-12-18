Зеленський: якщо Путін захоче застосувати ядерну зброю - він її застосує

"Якщо Путін вирішив в якийсь момент застосовувати ядерну зброю, це не залежить від того, хоче Зеленський забрати назад наш Крим, хоче суспільство поїхати до себе на море", - сказав президент.

Він підкреслив, що тут питання не в морі. Це не пов'язане з кроками України.

"Путін, якщо хоче застосувати ядерну зброю - він її застосує. Так само, як він обіцяв Макрону, Меркель, що не буде повномасштабного вторгнення в Україну, Передайте Зеленському, США, я (Путін - ред.) просто хочу, щоб ми домовились про Донбас, Мінськ тощо. Просто не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так, як вирішили особисто вони", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Путін - це не та людина, яка прямо щось робить. Він діє так, як вигідно йому.

Зеленський підкреслив, що використання будь-якої зброї залежить лише від міцності об'єднання України з Європою, США та усім світом. На думку президента, коли російський диктатор буде бачити цю міцність, він не буде застосовувати ядерну зброю, незважаючи на те, куди піде Україна.

"А якщо світ послабить підтримку України, він буде використовувати будь-яку зброю", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у грудні Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України.

Раніше Зеленський зазначив, що ядерні погрози диктатора є доказом слабкості та неповноцінності людини.

При цьому у США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

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