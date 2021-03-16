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Зеленский о Крымской платформе: мы объединяем мир, чтобы вернуть Украине украинское

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые за семь лет аннексии Крыма подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. По его словам, Крымская платформа объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Он отметил, что Крым - это Украина.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал президент.

Напомним, на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, данный документ будет открытым для общественности.

Также РБК-Украина писало, что ранее Зеленский посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.

Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

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