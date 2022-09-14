Зеленский о Крыме: у нас есть планы и мы вернемся туда

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернутся на оккупированный полуостров.
Как сообщает РБК-Украина, об это украинский президент заявил во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм.
Зеленский отметил, что Украина должна посылать сигналы своим людям, которые сейчас находятся в оккупации.
временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.
Напомним, сегодня украинский президент поехал в освобожденный от оккупантов Изюм (Харьковская область). Там глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага.
Также на церемонии присутствовали замминистра обороны Анна Маляр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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