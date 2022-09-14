UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о Крыме: у нас есть планы и мы вернемся туда

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и пообещал, что Украина вернутся на оккупированный полуостров.

Как сообщает РБК-Украина, об это украинский президент заявил во время рабочей поездки в деоккупированный Изюм.

Зеленский отметил, что Украина должна посылать сигналы своим людям, которые сейчас находятся в оккупации.

временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

Напомним, сегодня украинский президент поехал в освобожденный от оккупантов Изюм (Харьковская область). Там глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

Также на церемонии присутствовали замминистра обороны Анна Маляр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрым