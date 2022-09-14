Зеленський про Крим: у нас є плани і ми повернемося туди

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на окупований півострів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент заявив під час робочої поїздки у деокупований Ізюм.
Зеленський зазначив, що Україна повинна посилати сигнали своїм людям, які зараз перебувають в окупації.
тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди РФ, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать брехню російського телебачення і пропаганди.
Нагадаємо, сьогодні український президент поїхав у звільнений від окупантів Ізюм (Харківська область). Там глава держави взяв участь у церемонії підняття державного прапора.
Також на церемонії були присутні заступник міністра оборони Ганна Маляр, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.
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