Зеленський про критику контрнаступу: наші кроки швидші, ніж нові санкції проти Росії

За словами президента, сьогодні важливо те, що наші воїни продовжують йти вперед утримуючи ініціативу на полі бою.

"Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території", - заявив лідер країни.

Зеленський зауважив, що розуміє бажання людей якнайшвидше відновити територіальну цілісність України та повернути спокій, а також мир країні й Європі. Водночас розв'язана Росією війна є складною, у зв'язку з чим багато процесів уповільнюється.

"Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї... Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", - додав він.

Президент акцентував на тому, що для пришвидшення контрнаступу необхідна техніка, зокрема винищувачі.

"Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ", - пояснив президент.

Контрнаступ Збройних сил України

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів. Зокрема вони можуть досягти успіхів до кінця поточного року.

Тим часом Розвідуправління Міноборони Штатів вважає, що ЗСУ мають в наявності 6-7 тижнів для можливості проводити наступ. Водночас експерти стверджують, що сьогодні передчасно робити висновки про можливі результати.