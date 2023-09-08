Зеленский о критике контрнаступления: наши шаги быстрее, чем новые санкции против России

По словам президента, сегодня важно то, что наши воины продолжают идти вперед удерживая инициативу на поле боя.

"Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни - 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы освободили большую часть нашей территории", - заявил лидер страны.

Зеленский отметил, что понимает желание людей как можно быстрее восстановить территориальную целостность Украины и вернуть спокойствие, а также мир стране и Европе. В то же время развязанная Россией война является сложной, в связи с чем многие процессы замедляются.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - добавил он.

Президент акцентировал на том, что для ускорения контрнаступления необходима техника, в частности истребители.

"Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр - это человеческая жизнь... Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Восстановление нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", - пояснил президент.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины во время контрнаступательных действий на юге страны успешно истощают силы российских оккупантов. В частности они могут достичь успехов до конца текущего года.

Между тем Разведуправление Минобороны Штатов считает, что ВСУ имеют в наличии 6-7 недель для возможности проводить наступление. В то же время эксперты утверждают, что сегодня преждевременно делать выводы о возможных результатах.