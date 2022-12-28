Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд

"В Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським", - сказав Зеленський.

За його словами це стало одним з переламних моментів війни Росії проти України. Він також нагадав про те, як українські воїни вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний. За його словами, це й стало першими переламними моментами у цій війні.

"Це показало силу нашого опору... Це показало, що Україну ніщо не зупинить", - додав президент.