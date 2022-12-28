Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
Сьогодні, 28 грудня, під час щорічного звернення до Верховної ради президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Кримський міст частіше працює на виїзд, ніж навпаки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео виступу.
"В Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст – все частіше працює на виїзд, а не на вʼїзд. Якщо працює, звичайно. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українським", - сказав Зеленський.
За його словами це стало одним з переламних моментів війни Росії проти України. Він також нагадав про те, як українські воїни вигнали окупантів з-під Києва та звільнили острів Зміїний. За його словами, це й стало першими переламними моментами у цій війні.
"Це показало силу нашого опору... Це показало, що Україну ніщо не зупинить", - додав президент.
РБК-Україна підготувало основні заяви з щорічного звернення Зеленського до Верховної ради.
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