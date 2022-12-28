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Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд

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Киев, Среда 28 декабря 2022 18:51
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд Фото: президент Украины Владимир Зеленский ( Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 декабря, во время ежегодного обращения к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Крымский мост чаще работает на выезд, чем наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео выступления.

"В Черном море несколько уменьшилось количество флагманов, а один печально известный мост - все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским", - сказал Зеленский.

По его словам, это стало одним из переломных моментов войны России против Украины. Он также напомнил о том, как украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева и освободили остров Змеиный. По его словам, это и стало первыми переломными моментами в этой войне.

"Это показало силу нашего сопротивления... Это показало, что Украину ничто не остановит", - добавил президент.

РБК-Украина подготовила основные заявления из ежегодного обращения Зеленского к Верховной раде.

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