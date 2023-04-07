Зеленский о Крыме: деоккупация является безальтернативной

Освобождение Крыма от российских оккупантов является безальтернативным не только для Украины, но и для мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Ифтара, сообщает РБК-Украина .

"На земле Крыма сейчас под российским триколором царит зло, унижения, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что именно с оккупации Крыма, репрессий против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России взять в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Он также отметил, что освобождение Крыма нужно для порядка в мире, основанного на конвенциях и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".

"Так же как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно", - добавил президент.

По его словам, миру вернется покой только после проигрыша Кремля и возвращения Крыма Украине.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на потерю россиянами интереса к отдыху в Крыму.

А находящиеся в Крыму военные РФ уже готовят оборонительные позиции. На днях мы сообщали, что от Евпатории до села Заозерное россияне уже прокопали 8 км окопов.

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