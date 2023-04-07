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Час насолоди добігає кінця. Кулеба відреагував на втрату росіянами інтересу до відпочинку в Криму

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 21:16
Час насолоди добігає кінця. Кулеба відреагував на втрату росіянами інтересу до відпочинку в Криму Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни все менше шукають тури на відпочинок в Криму. Кількість запитів через російську пошукову платформу Яндекс значно знизилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика Яндекс", - повідомив міністр.

За словами Кулеби,у березні цього року запитів на "відпочинок у Криму" від росіян було близько 129 тисяч, що вдвічі менше від березня минулого року, коли кількість запитів досягала 261 тисячі.

"Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця", - наголосив він.

Нагадаємо, військові РФ в тимчасово окупованому Криму вже вирили майже 8 кілометрів окопів. А на сході Криму окупанти почали будувати протитанкові бетонні споруди.

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