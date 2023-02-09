Зеленський про Кремль: їм важливі лише гаманці, а 140 млн - тіла, що несуть зброю

"Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи, цінність людського життя була повністю знищена і в РФ, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін - їх рідних та гаманців", - сказав глава держави.

Він додав, що для Кремля всі 140 млн росіян - лише тіла, які "здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя та виступив у Європейському парламенті.

Деталі звернення президента до європейських парламентів - у матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що Зеленський сьогодні також відвідає саміт ЄС, де зустрінеться з європейськими лідерами.

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