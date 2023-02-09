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Зеленский о Кремле: им важны только кошельки, а 140 млн - тела, несущие оружие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Руководство России не волнуют обычные граждане и их жизнь. Кремлю важны только собственные кошельки и доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Европейском парламенте.

"Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы, ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков", - сказал глава государства.

Он добавил, что для Кремля все 140 млн россиян - лишь тела, которые "способны нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Брюссель и выступил в Европейском парламенте.

Детали обращения президента к европейским парламентам - в материале РБК-Украина.

Также отметим, что Зеленский сегодня посетит саммит ЕС, где встретится с европейскими лидерами.

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