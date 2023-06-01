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Зеленський: кожен сумнів в Європі - це окоп, який спробує зайняти Росія

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Молдова, Четвер 01 червня 2023 15:51
Зеленський: кожен сумнів в Європі - це окоп, який спробує зайняти Росія Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європа має відкинути всі сумніви щодо допомоги Україні, оскільки вони лише допомагають агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Ми маємо пам'ятати - кожен наш сумнів тут, у Європі, - це окоп, який обов'язково спробує зайняти Росія. Чи то сумніви у життєво необхідних безпекових кроках, чи то сумніви в нашій з вами єдності, чи то сумніви в нашій з вами здатності відповідати на виклики часу - кожен сумнів приносить більше небезпеки", - наголосив президент.

Він зазначив, що на щастя нині в Молдові не звучать сирени, однак нагадав, що зовсім нещодавно російські політики були впевнені що між вторгенням в Україну та окупацією Молдови пройде не так багато часу.

"Ще зовсім нещодавно господарі Росії були, на жаль, упевнені, що між злом, яке вони принесли Україні та окупацією Молдови - лічені дні, максимум тиждень. І зараз вони думають так само", - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що попри дії росіян, світ не перестає діяти в відповідь.

"Але ми діємо - ми всі, і це приносить більше безпеки. Від 24 лютого минулого року межі безпеки у Європі - це буквально межі нашої з вами рішучості, нашої здатності діяти з вами заради інтересів наших народів та всієї Європи. Наскільки можемо відкинути сумніви, рівно настільки зможемо відкинути зло агресії", - додав він.

Саміт Європейської політичної спільноти

Сьогодні, 1 червня, у Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

Президент України заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як:

  • розвиток коаліції винищувачів;
  • створення коаліції ППО Patriot;
  • українську формулу миру;
  • вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент під час саміту також наголосив, що всі країни, що мають спільні кордони з Росією мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти.

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