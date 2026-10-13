Зеленський: кожен киянин бачить, що місто не підготовлене до зими

Київ не готовий до зими

Зеленський каже, що "кожен киянин бачить - Київ реально не підготовлений до зими".

За словами президента, зараз, у жовтні, ситуація буває гіршою, ніж у час попередніх зим повномасштабної війни. Навіть одиночні удари "шахедів" ведуть до відключення електрики і води у столиці.

"Багато є інших питань, на жаль... Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд… Робота транспорту, підготовка будинків у Києві до зими", - уточнив він.

На думку Зеленського, Київ відстає від інших регіонів України у виконанні планів стійкості. Щоб це виправити, "потрібні рішення та прискорення".

"Я говорив сьогодні про це з представниками громад, і деякі з них зробили значно більше в умовах, які значно складніші", - сказав Зеленський про зустріч з міським головою Харкова Ігорем Тереховим і з головою Ради оборони Запорізької області Іваном Федоровим.