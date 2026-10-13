Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме

Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме. Необходимо ускориться и принять необходимые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский говорит, что "каждый киевлянин видит - Киев реально не подготовлен к зиме".
По словам президента, сейчас, в октябре, ситуация бывает хуже, чем в предыдущие зимы полномасштабной войны. Даже одиночные удары "шахедов" ведут к отключению электричества и воды в столице.
"Много есть других вопросов, к сожалению... Что касается укрытий, подготовки школ, строительства защитных сооружений... Работа транспорта, подготовка домов в Киеве к зиме", - уточнил он.
По мнению Зеленского, Киев отстает от других регионов Украины по выполнению планов стойкости. Чтобы это исправить, нужны решения и ускорение.
"Я говорил сегодня об этом с представителями громад, и некоторые из них сделали гораздо больше в условиях, которые гораздо сложнее", - сказал Зеленский о встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым и с председателем Совета обороны Запорожской области Иваном Фёдоровым.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский встретился с бывшим главой СБУ Василием Малюком по подготовке Киева к зиме. Уже сейчас редкие "прилеты" вызывают серьезные отключения света в столице.
Кроме того, Зеленский заявлял о том, что киевские власти почти полностью не выполняют необходимые шаги для подготовки к зиме. Торможение работ абсолютно недопустимо, считает он.