Президент о "ковидном" фонде: брали деньги только для приоритетных вопросов

Когда в Украине началась пандемии, ограничили работу всех социальных программ. Президент Украины объяснил, как функционировал "ковидный" фонд.
Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30".
"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда... что сейчас приоритетно", - заявил он.
В эти вопросы входили социальная помощь, армия, обновление техники, сообщил президент.
"Сколько можем, немного... Вот так мы и работали", - добавил он.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планировал выделить Министерству социальной политики 9,741 млрд гривен из Фонда борьбы с СОVID-19.
Кроме того, в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который 28 ноября 2020 года вступил в силу.
На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделили 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.