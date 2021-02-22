Президент о "ковидном" фонде: брали деньги только для приоритетных вопросов

Когда в Украине началась пандемии, ограничили работу всех социальных программ. Президент Украины объяснил, как функционировал "ковидный" фонд.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30" .

"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда... что сейчас приоритетно", - заявил он.

В эти вопросы входили социальная помощь, армия, обновление техники, сообщил президент.

"Сколько можем, немного... Вот так мы и работали", - добавил он.