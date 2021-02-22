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Президент о "ковидном" фонде: брали деньги только для приоритетных вопросов

Автор: Анастасия Рокитна

Когда в Украине началась пандемии, ограничили работу всех социальных программ. Президент Украины объяснил, как функционировал "ковидный" фонд.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30".

"Ковидный" фонд - это были все программы. Мы поставили рамки: "нельзя брать деньги". Берем деньги оттуда только туда... что сейчас приоритетно", - заявил он.

В эти вопросы входили социальная помощь, армия, обновление техники, сообщил президент.

"Сколько можем, немного... Вот так мы и работали", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планировал выделить Министерству социальной политики 9,741 млрд гривен из Фонда борьбы с СОVID-19.

Кроме того, в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который 28 ноября 2020 года вступил в силу.

На нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделили 5,26 миллиарда гривен. Бюджетный комитет Верховной рады поддержал соответствующее решение в ходе заседания.

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