ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин выделит из ковидного фонда 9,7 млрд гривен для выплат ФОПам по 8 тысяч

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 14:53
Кабмин выделит из ковидного фонда 9,7 млрд гривен для выплат ФОПам по 8 тысяч
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Деньги планируют потратить до конца декабря 2020 года

Кабинет министров планирует выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с СОVID-19. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Также постановлением планируется утвердить Порядок использования средств для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Порядок подготовлен во исполнение закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, принятого Верховной радой 4 декабря (проект № 4431).

Согласно порядку, перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке.

Пенсионный фонд не позднее чем 23 декабря 2020 года направляет Минсоцполитики заявку на перечисление средств для выплаты единовременной материальной помощи по форме, установленной Минсоцполитики.

Пенсионный фонд до 6 января 2021 года подает Минсоцполитики информацию об использовании бюджетных средств в декабре 2020 года, говорится в документе.

Напомним, Верховная рада 4 декабря Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Кабинет Министров УкраиныправительствоКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь