Президент про "ковідний" фонд: брали гроші тільки для пріоритетних питань

Коли в Україні почалась пандемії, обмежили роботу всіх соціальних програм. Президент України пояснив, як функціонував "ковідний" фонд.

Про це Володимир Зеленський заявив в ході форуму "Україна 30" .

"Ковідний" фонд - це були всі програми. Ми поставили рамки: "не можна брати гроші". Беремо гроші звідти тільки туди... що зараз пріоритетно", - заявив він.

В ці питання входили соціальна допомога, армія, оновлення техніки, повідомив президент.

"Скільки можемо, трішечки... Ось так ми і працювали", додав він.