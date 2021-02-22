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Президент про "ковідний" фонд: брали гроші тільки для пріоритетних питань

Автор: Анастасія Рокитна

Коли в Україні почалась пандемії, обмежили роботу всіх соціальних програм. Президент України пояснив, як функціонував "ковідний" фонд.

Про це Володимир Зеленський заявив в ході форуму "Україна 30".

"Ковідний" фонд - це були всі програми. Ми поставили рамки: "не можна брати гроші". Беремо гроші звідти тільки туди... що зараз пріоритетно", - заявив він.

В ці питання входили соціальна допомога, армія, оновлення техніки, повідомив президент.

"Скільки можемо, трішечки... Ось так ми і працювали", додав він.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планував виділити Міністерству соціальної політики 9,741 млрд гривень з Фонду боротьби з СОVID-19.

Крім того, в Фонд боротьби з COVID-19 спрямують 8,9 млрд гривень. Це передбачає закон, який 28 листопада 2020 року набрав чинності.

На потреби українських медиків з фонду COVID-19 виділили 5,26 мільярда гривень. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав відповідне рішення в ході засідання.

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