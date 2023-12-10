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Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію офіційного Youtube-каналу Сенату Аргентини.

Під час трансляції на відео видно, що український президент випадково зустрівся з прем'єром Угорщини. 

 

Зустрівшись, президент спинився та поговорив з угорським прем'єром.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

На початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Ба більше угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який пройде 14-15 грудня.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУгорщинаАргентинаВиктор Орбан