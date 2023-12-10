Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине

В ходе трансляции на видео видно, что украинский президент случайно встретился с премьером Венгрии.

Встретившись, президент остановился и побеседовал с венгерским премьером.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер грозится заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

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