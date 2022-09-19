Зеленский о контрнаступлении ВСУ: сейчас очень важно - это темп
Одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления - является темп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас очень важно - это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров", - подчеркнул президент.
По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что временное “затишье”, которое наблюдается сейчас на фронте, является подготовкой украинских военных к новому наступлению.
Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные освободили от оккупантов и взяли под свой контроль Белогоровку Луганской области.
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