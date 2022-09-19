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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз дуже важливо – це темп

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 20:20
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз дуже важливо – це темп Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Одним з ключових аспектів контрнаступу ЗСУ, повернення до нормального життя на звільнених територіях та їх відновлення - є темп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз дуже важливо - це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території та темп у підтримці партнерів", - наголосив президент.

За його словами, необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу руху українських військ. Зокрема, це питання сьогодні було обговорено на Ставці верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв , що тимчасове "затишшя", яке спостерігається зараз на фронті, є підготовкою українських військових до нового наступу.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая , українські військові звільнили від окупантів і взяли під свій контроль Білогорівку Луганської області.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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