UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: повільніший, ніж хотілося б

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський сказав, що прогрес на полі бою після двох тижнів контрнаступу ЗСУ "повільніший, ніж хотілося б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так", - сказав він, зазначивши, що "на карту поставлено життя людей".

Він зазначив, що військовий поштовх давався нелегко, оскільки 200 тисяч кв. км території України було заміновано російськими військами.

"Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони вже близько двох тижнів продовжують активну фазу контрнаступних дій. За цей час вдалося звільнити 8 населених пунктів Донецької та Запорізької областей та зайняти нові рубежі.

За даними на 21 червня, така ж ситуація відбувається і в Луганській області – ЗСУ просуваються на напрямі Білогорівка - Шипилівка та закріплюються на рубежах і там.

При цьому особливо важкі бої тривають зараз на Лиманському напрямку та на Мар'їнській ділянці, де окупанти влаштовують "шалені штурми", намагаючись захопити місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в Україні