UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: невдовзі будуть перші важливі кроки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

"Ми дуже серйозно готуємось і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не лише ті, хто знає задум, але й весь народ", - заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія точно відчує початок контрнаступу українських військових.

"Це найактуальніше запитання, але я не можу вам на нього відповісти. Але ви точно побачите, а Росія - точно відчує... Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - заявив він.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВСУВійна Росії проти України