RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: в скором времени будут первые важные шаги

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства с представителями итальянских СМИ.

"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия точно почувствует начало контрнаступления украинских военных.

"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия - точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре", - заявил он.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВСУВойна России против Украины