Зеленський про контрнаступ ЗСУ: не приніс бажаних результатів

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі - я задоволений. Ми втрачаємо людей - я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли - я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в ході контрнаступу ЗСУ не було досягнуто бажаних результатів.

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ.

"Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - зазначив президент.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська, а також в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.