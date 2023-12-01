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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: не принесло желаемых результатов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью AP News.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире - я доволен. Мы теряем людей - я не доволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели - я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ не были достигнуты желаемые результаты.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют провести скорейшее наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - отметил президент.

Контрнаступление Украины

Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска, а также в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

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Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУВойна России против Украины