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Зеленський про контрнаступ: віримо в успіх, ми мотивовані та майже готові

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом. Сили оборони України майже готові до наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Глава держави зазначив, що вірить в успіх майбутнього контрнаступу.

"Віримо в успіх, правда на нашому боці. Підтримка на нашому боці. Ми мотивовані. І мені здається, ми майже готові до цього успіху", - заявив президент.

Зеленський додав, що існує ризик послаблення підтримки з боку деяких держав у разі недостатнього успіху на полі.

"Є ризик того, якщо наступальні дії будуть не дуже вдалими, буде зменшуватися підтримка. Є деякі держави, які думають про це, але вони не були дуже активними в підтримці України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ. На його думку, потім буде вкрай важко зберегти значний рівень допомоги.

Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом у Німеччині. Всі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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