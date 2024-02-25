Зеленский о контрнаступлении: планы Украины были на столе у Кремля еще до начала действий

Вооруженные силы Украины уже имеют новый план контрнаступления. Однако о нем будут знать только несколько человек в государстве.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.

"Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и не ожидаемый результат для россиян", - рассказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.

"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке Украины. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели – продвижения к Азовскому морю – не удалось достичь.

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых сделок в 2024 году.

В свою очередь новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

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