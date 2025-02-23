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Зеленський про "Контракт 18-24": попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали

Неділя 23 лютого 2025 18:25
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Зеленський про "Контракт 18-24": попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали у "Контракті 18-24". Передусім мова про добровольців, які пішли захищати Україну ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в тому "Контракті 18-24", - сказав Зеленський.

За його словами, передусім йдеться про тих хлопців, які в 18-24 років з самого початку війни пішли добровольцями захищати Україну, а на них не розповсюджується контракт.

"Вони розберуть з цим, мені пообіцяли", - додав президент.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:

  • "нульову" іпотеку,
  • навчання за держкошти,
  • безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування,
  • компенсацію оренди житла на час служби,
  • можливість обрати частину та спеціальність,
  • право на виїзд за кордон після року служби.

Також після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.

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