Зеленский о конкурсе на руководителя НАБУ: поручил Шмыгалю организацию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю организовать начало конкурса на руководителя НАБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Срок полномочий предыдущего руководителя (НАБУ - ред.) завершился и должна быть конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что без руководителя такой институции невозможно и ее полноценное функционирование.
"Полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Поэтому этот конкурс также чрезвычайно важен", - подчеркнул президент.
Напомним, срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.
Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Верховной раде призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
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