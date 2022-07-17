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Зеленский о конкурсе на руководителя НАБУ: поручил Шмыгалю организацию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю организовать начало конкурса на руководителя НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Срок полномочий предыдущего руководителя (НАБУ - ред.) завершился и должна быть конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без руководителя такой институции невозможно и ее полноценное функционирование.

"Полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Поэтому этот конкурс также чрезвычайно важен", - подчеркнул президент.

Напомним, срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.

Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Верховной раде призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Владимир ЗеленскийНАБУДенис Шмыгаль