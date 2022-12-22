Зеленський - Конгресу США: наступного року буде поворотний момент

Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік буде поворотним для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.
"Наступного року буде поворотний момент. Я знаю. Цей момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечить свободу людей, які відстоюють свої цінності", - наголосив президент України.
Він додав, що перед тим, як приїхати до США, він був на фронті, на Сході України.
Зазначимо, що перед виступом конгресмени кілька хвилин аплодували Володимиру Зеленському стоячи.
Нагадаємо, що 21 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом в Білому домі.
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