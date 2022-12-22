Зеленський - Конгресу США: наступного року буде поворотний момент

Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік буде поворотним для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.

"Наступного року буде поворотний момент. Я знаю. Цей момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечить свободу людей, які відстоюють свої цінності", - наголосив президент України.

Він додав, що перед тим, як приїхати до США, він був на фронті, на Сході України.

Зазначимо, що перед виступом конгресмени кілька хвилин аплодували Володимиру Зеленському стоячи.