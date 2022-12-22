Зеленский - Конгрессу США: в следующем году будет поворотный момент

Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.

"В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины.

Отметим, что перед выступлением конгрессмены несколько минут рукоплескали Владимиру Зеленскому стоя.