Зеленский - Конгрессу США: в следующем году будет поворотный момент

Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.
"В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности", - подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины.
Отметим, что перед выступлением конгрессмены несколько минут рукоплескали Владимиру Зеленскому стоя.
Напомним, что 21 декабря Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме.
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