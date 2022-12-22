Зеленський у Конгресі: Україна не впала, вона живе та бореться

Україна не впала, вона живе і все ще бореться попри повномасштабне російське вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США.
"Україна не впала. Україна жива і все ще бореться", - наголосив президент України, виступаючи у Конгресі.
За його словами, російська тиранія втратила контроль над Україною. Вона більше ніколи не впливатиме на уми українського народу.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговори з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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