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Зеленский о конфликтах вокруг Тайваня и Балкан: их объединяет один фактор

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Конфликтные ситуации в мире, в частности, на Балканах и Тайване, возникают из-за неэффективной архитектуры глобальной безопасности. Мир должен выработать такую модель, которая бы гарантировала, что ни одна страна не проявит агрессию против другого государства.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что сейчас в информационном пространстве много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах в мире.

"Сначала - Балканы, потом - Тайвань, теперь может быть Кавказ... Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности", - сказал Зеленский.

Он добавил, что именно на вопросы безопасности Украина обращает свое внимание не только с начала полномасштабной российской агрессии, а уже годами: "С тех пор, как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью".

Президент отметил, что 2014 год стал поворотным моментом.

"Тогда в совершенно очевидных ситуациях с Крымом, Донбассом, со сбитым малайзийским "Боингом" Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности - сохранила деловые и политические связи с миром. И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы сейчас объединили весь свободный мир - не только вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, насколько хрупкой является свобода каждого народа в Европе и в других странах мира.

"Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями, и чтобы это работало в долгосрочной перспективе должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что ни одно государство никогда больше не сможет прибегать к террору против другого государства. На системном уровне, на уровне глобальных институтов - именно для этого мы сейчас работаем. И Украинское государство, и все наши партнеры", - добавил Зеленский.

Напомним, Китай угрожает США и проводит военные учения из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме этого, Китай в учениях вокруг Тайваня собирается задействовать ракеты, способные нести термоядерный заряд.

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Владимир Зеленский