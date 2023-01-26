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Зеленский о колоссальных потерях россиян в боях за Бахмут: счет идет на тысячи

Новина українською →
Бахмут, Четверг 26 января 2023 14:02
Зеленский о колоссальных потерях россиян в боях за Бахмут: счет идет на тысячи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Пытаясь захватить Бахмут российские оккупанты терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Sky News.

Глава государства отметил, что Бахмут пережил уже месяцы упорных боев, в которых принимают участие наемники ЧВК "Вагнера".

Он также подчеркнул, что на фоне роста угрозы нового масштабного наступления РФ на юге и востоке, очень важно, чтобы украинские военные были готовы к возможной волне атак.

"Все зависит от наших сил обороны. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдержать... На востоке они (оккупанты - ред.) идут вперед и теряют очень много людей. Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт", - заявил Зеленский.

По его словам, украинская сторона подсчитывает потери оккупантов, но точной цифры погибших со стороны врага нет.

"С их стороны потерь гораздо больше... С того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их на убой", - подытожил Зеленский.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что российские оккупанты усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Что касается потерь врага, то, как ранее рассказали в ОП, во время боев под Бахмутом и Соледаром российские войска потеряли уже десятки тысяч солдат, и речь может идти о более чем 20 тысячах.

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Владимир Зеленский Донбасс Бахмут ЧВК Вагнера
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