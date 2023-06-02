Зеленський про коаліцію Patriot: можуть долучатися не лише країни, які мають ці системи

"Це - початковий етап створення цієї ініціативи. У нас були дуже важливі з цього приводу розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Ми говорили також із лідерами ЄС, тобто це була security-платформа. Питання не в тому, що кожна з цих країн, про які я сказав, можуть нам надати це, а питання, що вони будуть шукати це. І це дуже важливо", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що одні країни мають самі системи Patriot, а інші мають інші можливості. Зокрема, політичні, особисті стосунки з державами, у яких є відповідні системи ППО, фінанси або той чи інший вплив.

"У більшості я розмовляв з країнами, з якими я говорю про коаліцію винищувачів. Тобто це такі спільні зусилля. Нам точно це потрібно. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно. Наше завдання не 70-75% ураження цілей, а 100%", - наголосив він.

ЗРК Patriot в Україні

В Україні з початку війни на бойове чергування заступили два дивізіони Patriot. Їх передали Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди. Дивізіони включають до 16 пускових установок.

Напередодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Захід передати Україні якнайшвидше ще партію Patriot.

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