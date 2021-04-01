Зеленский и Кличко возглавили рейтинг доверия украинцев, - опрос

По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинцев.

Владимиру Гройсману доверяют 32, Дмитрию Разумкову - 31, Юлии Тимошенко - 29, Петру Порошенко - 23, Юрию Бойко - 23, Арсению Яценюку – 22, Арсену Авакову - 22, Денису Шмыгалю - 16, Виктору Медведчуку - 15%.

В исследовании также говорится, что 63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти.

61% ожидают, что распространение вируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина. Больше всего карантин поддерживают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто следят за новостями о Covid-19.

84% считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы.

Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок сейчас находится на самом высоком уровне с 2017 года.

Исследование проведено 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.