Зеленський та Кличко очолили рейтинг довіри українців, - опитування

За даними опитування, президенту Зеленському довіряють 46%, а лідеру партії УДАР Кличку - 33% опитаних українців.

Володимиру Гройсману довіряють 32, Дмитру Разумкову - 31, Юлії Тимошенко - 29, Петру Порошенку - 23, Юрію Бойку - 23, Арсенію Яценюку - 22, Арсену Авакову - 22, Денису Шмигалю - 16, Віктору Медведчуку - 15%.

У дослідженні йдеться, що 63% підтримують запровадження "жорсткого" карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

61% очікують, що поширення вірусу зменшиться внаслідок запровадження "жорсткого" карантину. Жорсткий карантин найбільше підтримують респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто стежать за новинами про Covid-19.

84% вважають що в Україні насамперед не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи.

Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок наразі знаходиться на найвищому рівні з 2017 року.

Дослідження проведене 26-28 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Соціологи опитали 2500 респондентів старше 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.