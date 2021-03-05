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Зеленский и Кличко - лидеры доверия украинцев, - опрос

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 17:52
Зеленский и Кличко - лидеры доверия украинцев, - опрос Фото: Владимир Зеленский и Виталий Кличко (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "УДАРа" Виталию Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии.

Владимиру Зеленскому доверяют 39,5%, Виталийю Кличко - 33,8% украинцев.

Сергею Притуле доверяют 31,6% опрошенных, Владимиру Гройсману - 31%, Дмитрию Разумкову - 28,3%, Юлии Тимошенко - 26,3%, Юрию Бойко - 24,6%, Олегу Ляшко - 23,2%, Игорю Смешко - 22,4% и Петру Порошенко - 21,9%.

Зеленский и Кличко - лидеры доверия украинцев, - опрос

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%, отмечают в КМИС.

Всеукраинский опрос проводился с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, в начале февраля украинцы тоже больше всего доверяли президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.

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