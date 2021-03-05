Зеленский и Кличко - лидеры доверия украинцев, - опрос
Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "УДАРа" Виталию Кличко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии.
Владимиру Зеленскому доверяют 39,5%, Виталийю Кличко - 33,8% украинцев.
Сергею Притуле доверяют 31,6% опрошенных, Владимиру Гройсману - 31%, Дмитрию Разумкову - 28,3%, Юлии Тимошенко - 26,3%, Юрию Бойко - 24,6%, Олегу Ляшко - 23,2%, Игорю Смешко - 22,4% и Петру Порошенко - 21,9%.
Уровень доверия к другим политикам ниже 20%, отмечают в КМИС.
Всеукраинский опрос проводился с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.
Напомним, в начале февраля украинцы тоже больше всего доверяли президенту Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.