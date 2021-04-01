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Зеленський та Кличко очолили рейтинг довіри українців, - опитування

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 14:11
Зеленський та Кличко очолили рейтинг довіри українців, - опитування Фото: Володимир Зеленський та Віталій Кличко (колаж РБК-Украъна)
Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри до політиків у березні очолюють президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко. Також соціологи з’ясували, як українці ставляться до посилення карантинних обмежень у зв’язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня.

За даними опитування, президенту Зеленському довіряють 46%, а лідеру партії УДАР Кличку - 33% опитаних українців.

Зеленський та Кличко очолили рейтинг довіри українців, - опитування

Володимиру Гройсману довіряють 32, Дмитру Разумкову - 31, Юлії Тимошенко - 29, Петру Порошенку - 23, Юрію Бойку - 23, Арсенію Яценюку - 22, Арсену Авакову - 22, Денису Шмигалю - 16, Віктору Медведчуку - 15%.

У дослідженні йдеться, що 63% підтримують запровадження "жорсткого" карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

61% очікують, що поширення вірусу зменшиться внаслідок запровадження "жорсткого" карантину. Жорсткий карантин найбільше підтримують респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто стежать за новинами про Covid-19.

84% вважають що в Україні насамперед не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи.

Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Запит на порядок наразі знаходиться на найвищому рівні з 2017 року.

Дослідження проведене 26-28 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Соціологи опитали 2500 респондентів старше 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Нагадаємо, на початку березня РБК-Україна писало, що Володимиру Зеленському довіряли 39,5%, Віталій Кличко - 33,8% українців.

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