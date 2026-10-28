Зеленський: Кличко сприймає розмови про посилення Києва як спробу його замінити

"Як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не має наміру втручатися в політичні питання, однак вважає, що під час війни критична інфраструктура столиці має бути захищена, а плани її стійкості - повністю підготовлені.

Зеленський також наголосив, що "не має нічого особистого до Кличка", але закликав усі інституції спільно працювати над підготовкою Києва до складної зими.

Як приклад він навів Харків, де, за його словами, міська влада та обласна адміністрація працюють разом, попри постійні російські атаки.

"Дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом", - зазначив президент.

Глава держави сказав, під час війни важливо не шукати винних, а спільно захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати роботу ключових об’єктів.

"У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити", - підсумував президент.