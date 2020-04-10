Зеленский: из Китая доставили оборудование, которое ускорит производство масок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолетом с Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что Украина ежедневно производит почти миллион масок.

"Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. Самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине", - отметил президент.

Кроме того, он сообщил, что в течение недели самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи необходимое для тестирования и лечения больных.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные. Результатом недельной доставки будет - почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч необходимых реагентов для ПЦР тестов. Кроме этого, 20 тысяч защитных очков, 10 аппаратов ИВЛ и десять спецбоксів для транспортировки больных", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина наращивает собственное производство.

"За последние несколько дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине", - добавил он.

Напомним, Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме этого, ЕС предоставил Украине оборудования, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.

Кроме того, в Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина в Украине. Пока нельзя говорить об смягчение карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование, говорилось в заявлении.